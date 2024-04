Orvieto, 2 aprile 2024 – L ungo la statale 448 Baschi-Todi un automobilista è morto per cause naturali. Il malore lo ha colto dopo essere sceso dall'auto che era rimasta in avaria nel tratto di strada in cui sono attualmente in corso lavori di consolidamento e rifacimento del manto stradale. Per lui non c’è stato nulla da fare.