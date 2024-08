Muore a 28 anni mentre si allena: stroncato da un malore in palestra

Bastia Umbra, 10 agosto 2024 – Tragedia in palestra a Bastia Umbra. Un ragazzo di 28 anni è morto ieri sera mentre si stava allenando, stroncato da un malore improvviso, probabilmente un infarto.

Il fatto è accaduto sotto gli occhi atterriti di numerosi testimoni: il giovane, stando a una prima ricostruzione, era impegnato in un esercizio con i pesi quando, improvvisamente, si è accasciato al suolo. Immediatamente sono scattati i soccorsi: un’infermiera che era presente nella palestra ha tentato di rianimare il giovane usando anche il defibrillatore in dotazione al locale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Subito dopo l’allarme, nei locali della palestra, che si trova nella zona industriale tra Bastia Umbra e Santa Maria degli Angeli, è arrivato un equipaggio del 118, che però ha soltanto potuto constatare il decesso del 28enne.

Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto il ragazzo crollare improvvisamente al suolo mentre si stava allenando. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, che ha avviato le indagini per chiarire tutti gli aspetti di questa tragedia, che ha scosso l’intera Bastia Umbra. A coordinare le indagini il sostituto procuratore di Perugia, Massimo Casucci.