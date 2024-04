Muore a due mesi dall’incidente. Lutto nel comune di Montefranco

TERNI Non ce l’ha fatta Rodolfo Cinaglia, 64 anni, di Montefranco, che si è spento in ospedale a due mesi dal grave incidente in cui era rimasto coinvolto lungo viale Brin, a Terni, lo scorso 22 febbraio, nello schianto tra un’auto e un furgone. Le sue condizioni erano apparse subito preoccupanti, tanto da essere ricoverato d’urgenza all’ospedale Santa Maria di Terni per le cure del caso. Il sessantaquattrenne era stato poi trasferito all’opedale di Ancona dove mercoledì scorso, purtroppo, è sopraggiunto il decesso. "Ciao caro Rodolfo - si legge in un post della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Montefranco, pubblicato sulla sua pagina Fb dal sindaco Rachele Taccalozzi – la nostra comunità ti ricorderà sempre cosi (nella foto con costumi d’epoca ndr). Fai buon viaggio". Tante le manifestazioni di cordoglio sui social per la scomparsa di una persona conosciuta e stimata.