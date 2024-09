Mugnano, assalto al bancomat Il colpo fallisce per il rumore

PERUGIA

Sono stati i residenti del palazzo a far sfumare il colpo. Allarmati per i rumori provenienti dal piano terra dell’edificio, dove si trova una filiale dell’Unicredit con sportello automatico, gli inquilini hanno iniziato ad affacciarsi, disturbando in questo modo, secondo quanto ricostruito, i ladri che stavano armeggiando presumibilmente per far saltare in aria la cassa. Come era già successo nel 2017, proprio alla stessa filiale. In quel caso, il bancomat fu fatto saltare, l’esplosione provocò danni, ma soprattutto creò il caos tra gli abitanti del paese, svegliati improvvisamente dal boato.

Nel palazzo dove ha sede la filale della banca, a Mugnano, sottolinea il consigliere comunale di opposizione, Augusto Peltistro, abitano dodici famiglie “costrette a vivere con il terrore e la paura per la propria incolumità, inoltre a pochi passi c’è anche l’ufficio postale”. “Tutto questo – aggiunge Peltristo che ha recentemente scritto alla Prefettura, al sindaco e ai vertici delle forze dell’ordine – non è più tollerabile, le istituzioni devono capire, una volta per tutte, che la sicurezza è una priorità non più rimandabile“. “I cittadini – conclude il consigliere comunale evidenziando la necessità di una maggiore presenza sui territori – chiedono allo Stato risposte decise e ferme, ma soprattutto invocano la massima presenza sul territorio delle forze dell’ordine per avere una maggiore proiezione esterna e garantire un controllo e una sorveglianza reale”.