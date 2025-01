Movimento e benessere. Corsi gratuiti per anziani. Ecco come iscriversi

Il rinoceronte teatro propone (sede via della Sposa 1/e) tutti i lunedì dalle 9.45 alle 10.45, dal 30 gennaio al 3 marzo 2025 “Creativamente insieme”, corso gratuito di movimento e benessere per gli over 60. Si propongono allenamento per un corpo-mente in equilibrio, felice e consapevole con Gianluca Iadecola - Iscrizioni aperte -

Info e prenotazioni a: https://www.rinoceronteteatro.it/corso-gratuito-di.../ Il progetto, patrocinato dal Comune di Perugia, è finanziato dalla Regione Umbria con fondo ministeriali.