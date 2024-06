’Motamicizia’, raduno su due ruote alla scoperta di luoghi storici

UMBERTIDE – È diventata un appuntamento imperdibile per gli amanti delle due ruote, siano essi umbri che del resto dello Stivale, tanti e tali sono i contatti che i "Motociclisti non agitati" hanno saputo costruire con i vari clubs d’Italia. Si tratta della "MotAmicizia", che si svolgerà dal 28 al 30 giugno e che quest’anno, nello stile che caratterizza gli organizzatori, amanti della cultura, della buona cucina e della moto guidata con intelligenza, è dedicata alle rievocazioni storiche dell’Umbria: Umbertide nell’800 e Bevagna nel medioevo. Il programma prevede l’accoglienza alle 15.30 presso la sede dei Non Agitati venerdì 20 alle 15.30 cui seguirà la vista del centro storico di Umbertide e alle taverne tipiche di Fratta dell’800 come Antichi sapori e Briganti (qui la cena). Sabato visita di Bevagna e del bellissimo Mercato delle Gaite. Cena all’Hotel Rio. Domenica alle 11.00 partenza del Motogiro Alta Valle del Tevere; alle 13:00 pranzo di saluto a Pian d’Assino.