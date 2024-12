Mostra retrospettiva su “Checco la guardia“

SPELLO Sarà inaugurata domani alle 17, nelle sale espositive del Palazzo Comunale in Piazza della Repubblica, la mostra retrospettiva “Te lo ricordi Checco“, l’evento che apre ufficialmente le celebrazioni per il centenario della nascita di “Checco la guardia“. L’iniziativa è promossa dal Comune di Spello con la collaborazione della famiglia e di un gruppo di lavoro coordinato da Stella Carnevali e composto da Emma Proietti, Michele Peppoloni, Ennio Angelucci, Ilaria Fagotti, Leonardo De Mai e Massimo Liberatori. L’esposizione, ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 6 gennaio, dal venerdì alla domenica e festivi, la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 18. "L’iniziativa sulla figura di Checco, fortemente sentita dalla nostra comunità, è l’occasione prima di tutto per mettere a frutto un’eredità culturale e artistica che ha ancora molte cose da dire a questi nostri tempi", ha commentato l’assessore alla cultura David Pieroni. "La memoria – ha continuato il sindaco Moreno Landrini - non è solo qualcosa che appartiene al passato, ma opera nel quotidiano e diventa un elemento su cui costruire la promessa del futuro. Con la sua vita, con la sua arte e con il suo insegnamento, Checco continua a parlarci, rivolgendosi anche alle nuove generazioni".