Mostra di Arte presepiale. Calendario donato al Papa

CITTÀ DI CASTELLO – La prima copia del catalogo della Mostra Internazionale di Arte Presepiale andrà in omaggio a Papa Francesco. La consegnerà al Santo Padre il cardinale Luis Antonio Gokim, pro-Prefetto per la prima evangelizzazione e le nuove chiese, (nonché arcivescovo metropolita emerito di Manila nelle Filippine), a cui il presidente dell’associazione Amici del Presepio Lucio Ciarabelli, ha fatto dono. Il primo numero del catalogo, con tanto di dedica a nome della città, è stato inviato tramite il cardinale Gokim che, assieme a un gruppo di religiosi accompagnato dal parroco della cattedrale don Alberto Gildoni, ha visitato la mostra rimanendo particolarmente colpito dalla bellezza delle opere e dal luogo, storico: la cripta del duomo dove si svolge dallo scorso 2 dicembre. "Il cardinale Gokim ci ha onorato con la sua visita e sul libro degli ospiti ha scritto un commento davvero lusinghiero che ci rende orgogliosi. La prima copia del catalogo che gli abbiamo consegnato, che lui a sua volta porterà al Santo Padre, custodisce il messaggio concreto di affetto e riconoscenza da parte di tutti noi", ha precisato Ciarabelli. Una visita "eccellente" che fa seguito a quelle di tante altre persone da Città di Castello, ma anche turisti italiani e stranieri che dal giorno dell’apertura hanno fatto registrare un 15 per cento in più in termine percentuale rispetto allo stesso periodo del 2022. La mostra è un vero e proprio giro d’Italia e non solo, con i presepi e le opere d’autore realizzate dai maestri-artigiani eredi delle migliori scuole nazionali: è in corso fino a domenica 7 gennaio, si tratta della XXII edizione della manifestazione che espone circa 200 opere, in rappresentanza di 65 maestri artigiani presepisti e associazioni provenienti da tutta Italia e dall’estero.