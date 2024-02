Mostra d’arte floreale, c’è anche un folignate

Sessanta opere in mostra, dieci esperti, una location d’eccezione. Questi i numeri della mostra di arte floreale che aprirà i battenti giovedì 29 febbraio alle 18, allestita al piano nobile dello storico Palazzo Candiotti, sede dell’Ente Giostra Quintana. L’expo, aperta gratuitamente al pubblico anche il 1° marzo dalle 10 alle 13, è l’evento clou della quattro giorni all’insegna del floral design che partirà lunedì 26 febbraio con il corso di alta formazione riservato a dieci esperti fioristi provenienti da tutta Italia. Il master, che consta di varie sessioni formative e un esame finale previsto per la mattina del 29, è organizzato da Laboratorio Idee, agenzia di formazione guidata dal maestro Vincenzo Antonuccio, uno dei dieci maggiori floral designer mondiali, unico finalista italiano dell’Interflora Word Cup, la competizione di design floreale che ogni quattro anni celebra gli artisti più talentuosi del mondo. Le creazioni dei dieci corsisti italiani che esporranno a Foligno, sei a testa, si ispireranno agli artisti del Novecento, da Picasso e Mondrian a Gaudì e Burri, da Monet a Warhol, tanto per citarne alcuni. Tra coloro che esporranno anche il folignate Leonardo Ragni (nella foto, con la madre Giovanna) che si è adoperato affinché quest’anno, dopo essere stato a lungo ospitato a Roma, il corso si tenesse proprio a Foligno. L’evento, finalizzato alla diffusione di una forma d’arte riconosciuta in molti Paesi europei ed extraeuropei, intende contribuire alla promozione di Foligno come luogo d’elezione anche in futuro per ospitare eventi legati al settore floreale.