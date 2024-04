Mostra Arte Antiquariato. Torna l’evento con tante novità e più di 120 espositori

I padiglioni di Umbria Fiere e lo storico palazzo del Monte Frumentario in Assisi ospitano da oggi, fino al 28 aprile, l’edizione 2024 di Assisi Mostra Arte Antiquariato (AMAB), giunta all’edizione numero 49. Un’ edizione con novità sul piano dell’offerta culturale e anche organizzativa. Oltre ad ammirare le pregevoli opere d’arte antica, moderna e contemporanea presenti alla rassegna, grazie a oltre 120 espositori italiani e stranieri, gli appassionati potranno anche partecipare ad alcuni appuntamenti gratuiti sempre legati alla cultura del territorio. In particolare, lunedì 22 aprile, alle 16, Umbria Fiere ospiterà la presentazione del volume "Il Rinascimento a Bastia Umbra. Opere d’arte tra XV e XVII secolo", a cura del professor Alessandro Delpriori: un approfondimento sulle numerose testimonianze artistiche presenti nel Comune di Bastia, frutto di studi e ricerche del tutto inedite. Mercoledì 24, sempre alle ore 16 e a Umbria Fiere, la storica dell’arte Veruska Picchiarelli porterà il pubblico di AMAB alla scoperta de "L’enigma del Maestro di San Francesco. Lo Stilnovo del Duecento umbro", mostra che la stessa Picchiarelli ha curato insieme ad Andrea De Marchi ed Emanuele Zappasodi e che è visitabile nella sede della Galleria Nazionale dell’Umbria fino al 9 giugno prossimo. I partecipanti all’evento avranno l’opportunità di assistere anche a una visita guidata alla mostra condotta dalla curatrice, per conoscere da vicino l’opera e la figura del Maestro di San Francesco, uno tra i più grandi artisti del Duecento, attivo dopo Giunta Pisano e prima di Cimabue. Fra le novità la possibilità di usufruire di un servizio navetta gratuito da Umbria Fiere ad Assisi e viceversa. Inoltre saranno esposte a Umbria Fiere moto d’epoca appartenute a campioni.