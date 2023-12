’Mosaico’: nel direttivo nonno e papà di Nico

CITTÀ DI CASTELLO – Quattro filoni di attività per l’associazione ’Il Mosaico’: i disturbi dello spettro autistico, la sicurezza stradale, la creazione di una ciclofficina e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nei giorni scorsi sono state rinnovate le cariche statutarie: eletto presidente Carlo Reali, fondatore dell’associazione, che ha proposto come vice lo sportivo e campione in carrozzina Luca Panichi. Il neopresidente Reali ha proposto un metodo di lavoro diverso, individuando vari team. La prima tematica avrà come referente Annalisa Costa; la seconda Andrea Dolfi insieme al padre Luciano rispettivamente padre e nonno di Nico Dolfi (uno dei 4 giovani che un anno fa persero la vita nell’incidente di San Giustino) al quale saranno dedicate alcune iniziative, anche in collaborazione con l’Università di Perugia. Più in generale i Dolfi si occuperanno di coordinare per ’Il Mosaico’ progetti attorno alla sicurezza stradale. Il terzo filone di attività sarà guidato da Rita Cuccarini, l’ultima da Riccardo Lucaccioni. Importante anche l’apporto di Marco Cerrini che seguirà tutta la parte informatica, le pagine social e Stefania Mencuccini che avrà il ruolo di economa. L’associazione "Il Mosaico" è nata nel 2016 e da sempre si è resa protagonista di battaglie importanti: dal trasporto pubblico locale allo stato della Ferrovia Centrale Umbra, non ultima quella sull’abbattimento delle barriere architettoniche e il finanziamento dei Peba. Reali ha voluto ringraziare Annalisa Costa e Rita Cuccarini per l’impegno profuso in questi tre anni. Reali nella giornata del 23 novembre ha illustrato al sindaco Luca Secondi la nuova struttura , auspicando una proficua collaborazione. Nei prossimi giorni si terrà infine una conferenza stampa di presentazione di progettualità e persone.