Muore nello schianto contro un camion, terribile incidente sulla Tre Valli

Perugia, 2 settembre 2024 – Un terribile incidente si è verificato questa sera intorno alle ore 20 sulla statale 685 delle Tre Valli Umbre tra i comuni di Cerreto di Spoleto e Norcia. Nello schianto, avvenuto tra un camion e un’auto è morto un uomo di 69 anni di origini marchigiane. La vittima dell’incidente è il conducente della Volkswagen Golf nera che si è scontrata con il mezzo pesante. Ferito il camionista.

Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine. Nonostante l’arrivo dei soccorritori per il conducente dell’autovettura non c’è stato nulla da fare. I soccorritori e i vigili del fuoco intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Troppo violento l’impatto contro il camion.

I vigili del fuoco di Norcia hanno provveduto a estrarre il corpo dalla vettura. Il conducente del mezzo pesante è stato portato all’ospedale di Spoleto per le cure del caso.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.