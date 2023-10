Atleta muore improvvisamente a 54 anni

Cannara (Perugia), 9 ottobre 2023 – Lutto nel mondo del podismo e della donazione del sangue per la prematura scomparsa, a 54 anni, di Eros Bastianini. Lo piangono i cannaresi, i compagni di squadra della Podistica Avis Deruta per la quale era tesserato e gareggiava, e l’Avis comunale Cannara sezione ‘Lucio Pasqualoni’.

In tanti si sono stretti intorno alla famiglia, alla moglie Catia, ai figli Eros Junior e Gaia Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di mercoledì quando, come di abitudine, è partito per fare una corsetta; poi il malore che non gli ha lasciato scampo.

"Caro Eros lasci un grande vuoto, perché oltre ad essere un bravo atleta, sempre presente con la maglia della società a tutte le gare, sei una bellissima persona con quella umanità che è diventata una rarità – dice Katiuscia Vichi, presidente della Podistica Avis Deruta -. Sempre corretto, preciso, taciturno ma quando si presentava l’occasione non ti mancava il modo di mostrare simpatia e ironia. Una persona educata e rispettosa. Grazie Eros per essere stato con noi anche se avremmo voluto averti ancora per molto tempo".

Presidente Vichi che parla di Eros come di una persona solare, sempre sorridente, pronta al saluto, educata, molto socievole.

"Di ogni cosa vedeva sempre il lato positivo, lascia un grande vuoto" aggiunge, ricordando le più recenti gare e occasioni alle quali Eros ha partecipato: dal memorial Lino Spagnoli alla cena della podistica derutese.

"Donatore di sangue da decenni, senza mai un passo indietro: l’ultima sua donazione il 23 settembre scorso. E’ stato un marito e padre affettuoso, un amico sincero, sempre pronto al dono di sé in ogni circostanza. È venuto a mancare nella pratica del suo amato sport, la corsa, che da sempre ha caratterizzato il suo stile di vita. Ciao Eros! Vivrai sempre nella nostra mente e nel nostro cuore".

Una morte improvvisa, che sconcerta. Anche perché Bastianini, a quanto risulta, si era da poco sottoposto alle visite mediche per la pratica della corsa. Dall’autopsia, fatta ieri l’altro, le cause del decesso.