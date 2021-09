Acquasparta (Terni), 2 settembre 2021. Il corpo carbonizzato di una donna, all'interno di un'auto in fiamme, è stato trovato dai vigili del fuoco poco dopo la mezzanotte all'altezza del bivio per Casteldelmonte, nei pressi dello svincolo per la superstrada E45. Secondo le prime ipotesi investigative dei carabinieri, si tratta di un suicidio.

Al momento comunque le indagini proseguono in maniera serrata. La vittima, la cui salma sarà sottoposta ad autopsia, sarebbe una sessantenne residente ad Acquasparta. A far propendere per il suicidio anche un messaggio che la donna avrebbe lasciato, spiegando i motivi del terribile gesto.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato le fiamme. L'intervento dei vigili del fuoco è iniziato come uno dei tanti spegnimenti di auto in fiamme, poi la macabra scoperta della salma sul sedile di guida. In corso accertamenti per ricostruire contatti e movimenti della donna prima della tragedia.