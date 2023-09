Mori: "Fora parla a titolo personale"

PERUGIA - "La posizione espressa da Andrea Fora, a nome di Italia Viva, su un’ipotetica strategia per le future elezioni amministrative che vedrebbe una ‘sua’ preclusione nei confronti del cosiddetto campo largo, ammiccando alla destra e parlando di un fantomatico grande centro che raccoglie i cocci del cosiddetto Terzo polo, è solo una sua posizione personale". Così interviene Emanuela Mori, coordinatrice provinciale di Italia Viva e capogruppo al Comune di Perugia. "Nessuno dei coordinatori è stato infatti coinvolto nella discussione – ha concluso Mori – e quindi prendiamo atto che le esternazioni del consigliere di Patto civico per l’Umbria rappresentano soltanto un suo desiderata". Dunque a quanto pare la confusione invece che diminuire aumenta. Vedremo a chi starà la prossima mossa, di certo il Centro si sta muovendo con l’idea di fare lo sgambetto al Pd da una parte (magari anche muovendo ex Dem messi da parte dopo lo scandalo Concorsopoli) e delle forze di destra dall’altra.