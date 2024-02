Morgan in concerto a San Francesco al Prato. Sperimentazioni e musica d’autore all’Auditorium

Eccolo, il primo appuntamento di “SanFra“, la stagione promossa nel magnifico auditorium di San Francesco al Prato da Mea Concerti in collaborazione con il Comune: è il concerto di Morgan, al secolo Marco Castoldi (nella foto), che si esibirà sabato alle 21 in un tappa del suo tour organizzato da Imarts - International Music and Arts. Cantautore, musicista polistrumentista, scrittore, compositore, divulgatore musicale e talent scout, Morgan è un artista eclettico e sempre pronto alla sperimentazione, con una produzione che abbraccia molti ambiti musicali: canzoni, colonne sonore per cinema e teatro, regia di un’opera lirica, sempre con ampio spazio alla ricerca, dalla musica classica alla sintesi vocale. Una cifra distintiva che si ritrova in pieno in ogni suo concerto dal vivo, nel quale spazia tra grandi classici della canzone d’autore, musica classicia e i brani contemporanei più innovativi e geniali, raccontati ed eseguiti come solo lui sa fare, in un’esperienza di scoperta e di ritrovamento che attraversa la musica, la letteratura, l’arte nella sua accezione più ampia. Fedele al suo standard, anche nel concerto perugino Morgan seguirà l’estro del momento, libero di improvvisare monologhi, senza una scaletta precisa. A novembre è stato pubblicato il nuovo singolo “Si certo l’amore” tratto dal disco di futura pubblicazione “E quindi insomma ossia”, nato in seguito ai contatti avuti con Pasquale Panella, poeta e paroliere noto per aver affiancato Lucio Battisti nell’ultima fase della sua carriera. "L’album definitivo, musica da temere, canzoni per i coraggiosi, genere sconveniente". Così Morgan racconta la sua nuova opera e la sua costante ricerca musicale che esula dalle strategie di mercato. Il concerto è realizzato in sinergia con la stagione Tourné, biglietti sul circuito Ticketone.it