Moon in June. È l’ora di Pero Pelù

Dopo la cancellazione del tour dello scorso anno a causa dei problemi legati agli acufeni, finalmente è arrivato il momento anche del concerto (sold out) alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago. Per la stagione di “Moon in June“ stasera sarà infatti il turno di Piero Pelù. Per il suo “Deserti Tour“ il cantante sarà accompagnato da una band di super musicisti del calibro di Giacomo Castellano “Castillo“ alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia“ alla batteria e Max Gelsi “Sigel“ al basso. Pelù è finalmente tornato alla musica e lo ha fatto prima con l’uscita del suo nuovo album “Deserti“ (il secondo capitolo della “trilogia del disagio“, lavoro iniziato nel 2020 con la pubblicazione del disco “Pugili fragili“) e poi con il ritorno sul palco. Sarà ancora una serata di grande musica quindi anche per il cartellone di “Sergino Memories“, progetto nato grazie al Comitato “Per Sergio Piazzoli“ a dieci anni dalla scomparsa di Sergio Piazzoli con lo scopo di non far disperdere il patrimonio culturale e musicale legato allo storico promoter perugino, celebrandone la figura e l’importante contributo che lo stesso, con la sua importante attività, ha realizzato nel territorio regionale. “Sergino Memories“ e la stagione “Moon in June“ danno poi appuntamento ad agosto quando si tornerà al Barton Park di Perugia per un doppio appuntamento. Il 28 agosto (ore 21) sarà la volta dei Kokoroko e infine Francesco De Gregori il 29 agosto all’Arena del Barton Park di Perugia, già sold out per l’occasione da tempo.