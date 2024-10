“Moon in canto”, ultima tappa col concerto di Tosca

Musica & beneficenza per l’ultimo concerto di Moon in canto, rassegna musicale – costola della stagione di eventi targati “Moon in June” – che prosegue il progetto di promozione del territorio tuderte attraverso eventi di alto livello culturale e artistico. La manifestazione si chiude questo giovedì alle 21 al Teatro Comunale con il concerto di Tosca (nella foto, cantante e attrice di grande talento, nota per la sua voce straordinaria e la sua capacità interpretativa. Tosca si esibirà in un evento speciale di beneficenza a favore del Centro Speranza, un’eccellenza nel trattamento di ogni tipo di disabilità. Per l’occasione l’artista, una delle più raffinate interpreti della musica italiana, torna live con un concer to che già nel nome “La Bella Estate” racchiude il calore e l’energia che sprigionerà sul palco, portando in scena brani già conosciuti accanto a novità, insieme alla sua band costituita da Giovanna Famulari (cello, piano, voci), Massimo de Lorenzi (chitarra), Luca Scorziello (percussioni e batteria) Fabia Salvucci (voci e tamburi a cornice), Arabella Rustico (contrabbasso).

I biglietti sono in prevendita su Boxol e il ricavato del concerto servirà a coprire i costi di un ecografo e di altri dispositivi all’avanguardia per facilitare lo svolgimento di importanti esami diagnostici sia agli utenti con disabilità che già frequentano il Centro che a esterni che potranno così trovare un punto di riferimento. La rassegna ha già proposto l’Orchestra di Paolo Belli e il concerto di Ron, nell’ambito del Todi Festival.