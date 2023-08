Montone riscopre il ’suo’ Signorelli

MONTONE - Una straordinaria operazione culturale che restituisce a Montone il suo "Signorelli dimenticato". E’ la mostra che verrà inaugurata oggi alle 11.00 nel borgo arietano dal titolo "Celebrando Luca Signorelli", in occasione del cinquecentenario dalla scomparsa del grande artista. Esposta presso la magnifica chiesa - museo di San Francesco una pregiatissima riproduzione pittorica (e non fotografica) della Pala del Signorelli raffigurante la Vergine con Bambino e santi, insieme a documenti d’archivio originali che ne raccontano la commissione.

"A ciò si aggiungono video e conferenze - spiega il sindaco di Montone, Mirco Rinaldi – nell’ambito del ciclo di mostre e convegni per le celebrazioni inserite nel progetto La Valle del Signorelli". A Montone il pittore dipinse per la cappella di Santa Cristina in San Francesco la pala; scomparsa dall’originaria collocazione, rinvenuta nel 1826 in precarie condizioni di conservazione e restaurata, fu acquistata da un privato e poi venduta alla National Gallery di Londra. Con questa operazione Montone ne restituisce la bellezza ai suoi cittadini e all’Umbria, strappandola da un oblio accessibile ai soli addetti ai lavori dopo un magistrale lavoro di riproduzione della "Bottega Tifernate".

Oggi alle 11.00 la conferenza di presentazione, a cura di Fabrizio Fornari dell’Università ’G. d’Annunzio’ di Chieti-Pescara e Stefano Lazzari titolare della Bottega Tifernate. Cornice all’iniziativa, che la inserisce negli eventi dedicati alla rievocazione della Donazione della S. Spina, la mostra fotografica "La Santa Spina, la storia la bellezza", allestita nel chiostro del di San Francesco e che sarà inaugurata oggi.

Pa.Ip.