Monteluce, Regione in pressing: "Aprire i cantieri entro l’anno"

Le ruspe per la "ripartenza" del cantiere-Monteluce si sarebbero dovute accendere già il mese scorso, ma siccome ancora nulla si è mosso – se non la messa in sicurezza dell’area che è già costata 800mila euro –, la governatrice Donatella Tesei ieri ha alzato il telefono e ha chiamato "Prelios" per chiedere come fosse finita la questione del bando per la vendita degli immobili e soprattutto quando i cantieri verranno aperti.

Nulla in verità è trapelato delle risposte dei manager della società che ha preso in carico Monteluce, ma a quanto pare dovrebbe procedere con il Piano da 15 milioni già messo in piedi ai tempi della rilevazione del comparto: sembra che a investire sia direttamente la società, senza che soggetti esterni abbiano mostrato reale interesse all’acquisto degli immobili. "Rispetto all’operazione Prelios di rilancio di Monteluce, auspico che entro l’anno la nuova proprietà esaurisca la fase giuridico-amministrativa e si parta con quella esecutiva degli interventi". Poche parole, quelle pervenute ieri alle redazioni da parte della presidente della Regione, che dopo la telefonata e con una lettera ufficiale, ha chiesto proprio a Prelios lo stato dell’arte rispetto l’iter di rilancio del Comparto. Il bando pubblico per la vendita totale o parziale della Nuova Monteluce, infatti, è scaduto lo scorso 21 settembre e la governatrice ha chiesto di conoscerne l’esito, nonché il cronoprogramma successivo di massima, il dettaglio delle opere e dei correlati investimenti relativi al business plan comunicato da Prelios ad inizio 2023.

"Il tutto – fa notare la Regione – nell’ottica di massima trasparenza nei confronti di quotisti e cittadinanza, e con l’auspicio che entro la fine dell’anno sia terminata la fase propedeutica al rilancio del Comparto e si entri in quella esecutiva delle opere". La Nuova Monteluce è composta di 52.700 metri quadri (7 lotti e 5 aree edificabili per un valore di 22,2 milioni di euro). Ci sono lotti da completare (servizi scolastici o sanitari al 60% per circa 4.800 metri quadri) altri 7 mila pronti a ospitare 262 posti auto. Poi c’è la parte della Casa della Salute (al 35%) e infine i lotti residenziali tutti da realizzare che valgono quasi 8 milioni.

Michele Nucci