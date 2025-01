"Montecastelli, Cva ridotto a magazzino". Le accuse del Pd

UMBERTIDE – Da Centro di vita associativa a magazzino. Sarebbe questo per il Pd la sorte del Cva di Montecastelli, che "nel 2018, non è stato dato in concessione ad associazioni o enti per motivi di "natura strutturali", con il risultato che l’unico spazio di aggregazione della frazione è chiuso da oltre otto anni e ora pare sia stato adibito a magazzino - deposito". Da qui una interrogazione del partito presentata in consiglio comunale in cui si chiede quale sia "lo stato attuale dei lavori presso la struttura (se ci sono, ndr); se tali opere "abbiano risolto o stanno risolvendo le problematiche strutturali" e se corrisponde al vero che "al momento il Cva di Montecastelli è stato adibito a magazzino di materiale senza alcun atto amministrativo e senza alcuna comunicazione al consiglio di quartiere". Infine l’opposizione chiede di sapere quali siano le intenzioni dell’amministrazione comunale riguardo all’affidamento in gestione. "Più volte– rimarca il Pd - partiti ed associazioni hanno segnalato la condizione fatiscente e di indecoroso degrado. Ora servono risposte".