Monni ’piccona’ destra e sinistra: "Aboliremo l’addizionale Irpef"

"Immediata abolizione dell’addizionale Irpef comunale". E’ la proposta di Massimo Monni, candidato sindaco per Perugia Merita che, dopo una approfondita analisi condotta insieme ad alcuni esperti, garantisce che la misura è sostenibile per le casse comunali. "L’incidenza media pro-capite delle entrate tributarie comunali - scrive Monni - è di 868 euro, cifra sproporzionata che negli ultimi anni è anche aumentata e che intendo ridurre in modo significativo. Nel 2013 la Giunta di sinistra ha approvato un’aliquota unica (non differenziata per scaglioni di reddito) e la Giunta di centro destra di Romizi - incalza Monni - in questi dieci anni non solo non ha mai adeguato neppure tale soglia minima di esenzione ma anzi, dal 2013 l’aliquota - stabilita nella misura dello 0,8%, cioè il massimo di quanto permesso dalla legge - non è stata mai rimodulata. La città ha dunque visto aumentare le entrate derivanti dall’addizionale comunale Irpef, passate da 18,3 milioni del 2023 a 18,9 del 2024. Su questo anche l’opposizione di sinistra ha grandi responsabilità, perché è stata un’opposizione fantasma ed inefficace mentre l’amministrazione di centro destra metteva le mani nelle tasche dei cittadini con tasse ormai intollerabili che erodono gran parte delle loro fatiche. Sono deciso ad affrontare alla radice il problema con politiche concrete per questo aboliremo questa addizionale".