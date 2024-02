Monica Guerritore in teatro a Perugia e Todi . Dalla pellicola al palcoscenico con “Ginger & Fred“

La signora del teatro italiano torna in Umbria: Monica Guerritore adatta e dirige per il palcoscenico “Ginger & Fred“ (nella foto), dal film capolavoro di Federico Fellini, Tonino Guerra, Tullio Pinelli, nello spettacolo in arrivo martedì 27 febbraio alle 20.45 al Teatro Comunale di Todi e poi al Morlacchi, per la stagione di prosa perugina, mercoledì 28 alle 20.45, giovedì 29 alle 19.30 e venerdì primo alle 20.45. Con lei sul palco Massimiliano Vado e, in ordine alfabetico, Alessandro Di Somma, Nicolò Giacalone, Francesco Godina, Diego Migeni, Lucilla Mininno, Valentina Morini e Claudio Vanni.

La storia si svolge la vigilia di Natale: nel piazzale deserto entra in scena un gruppo personaggi spaesati, che sono lì per partecipare allo show di Natale di una televisione privata. "È nell’osservazione di questo piccolo popolo – dice Monica Guerritore –, nella comprensione, nella partecipazione alle loro vite disvelate durante le ore di attesa, nella loro umanizzazione prima di essere usati come ‘caricature’ e spediti al massacro, che emerge la pietas che spinge Fellini a scrivere e dirigere Ginger & Fred. Il mondo di Fellini è illusione e suggestione. La scena non descrive ma allude, indica uno spazio ‘altro’: le luci di una festa finita da tempo, le insegne di una discoteca riminese, l’Eden Rock. È quello il mondo che accoglie Ginger e Fred. E che ne racconta la fine". Le recite di Perugia sono accompagnate dai progetti dedicati al pubblico. Venerdì primo marzo, alle 17.30 al Morlacchi, il pubblico incontrerà la compagnia in un appuntamento moderato da Sabrina Busiri Vici. Mentre la replica di giovedì 29 febbraio, sarà audiodescritta grazie al progetto realizzato dal Centro Diego Fabbri che consente anche alle persone non vedenti e ipovedenti di seguire la messa in scena. I Biglietti si pososno prenotare al Botteghino Tsu, allo 075.57542222.