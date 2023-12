Mongolfiera e albero a Isola. Al lago è un buon Natale

Dopo l’accensione del grande albero sull’acqua, diventato ormai un’attrazione internazionale visto che la sua originalità richiama sempre più turisti anche dall’estero, prendono forma tutte le iniziative per il Natale al Trasimeno.

Il clou oggi è a Isola Maggiore, che torna ad illuminarsi. E’ infatti in programma la cerimonia di accensione dell’Albero di Natale che copre uno dei lati della principale isola sul lago. La suggestiva sagoma luminosa appoggiata sul declivio, visibile a chilometri di distanza, tonerà dunque a regalare emozioni per tutto il periodo natalizio. Il programma della cerimonia, messo a punto dalle associazioni turistiche – pro loco di Isola Maggiore e di Tuoro in collaborazione con l’amministrazione comunale, prevede alle 17 animazione per i più piccoli nel centro storico di Tuoro. L’accensione vera e propria avverrà alle ore 17,30 dal Rondò. A seguire l’apertura delle taverne e musica in piazza. Quella dell’Albero di Isola Maggiore, peraltro, è una tradizione le cui origini risalgono agli anni ‘90 e che dopo uno stop di alcuni anni è stata ripristinata tre anni fa, per volontà delle Proloco di Tuoro e di Isola Maggiore.

C’è movimento natalizio anche a Passignano. Con l’apertura ufficiale della ’Casa di Babbo Natale’, è stata inaugurata venerdì pomeriggio la manifestazione “Magie di Natale in Piazza”, il programma di eventi e intrattenimenti promosso dall’Associazione Garibaldi in Piazza con il patrocinio del Comune di Passignano. Al taglio del nastro l’8 dicembre, presente il sindaco Sandro Pasquali e alcuni membri della giunta comunale. La giornata inaugurale è stata animata dal Circus Karakasciò e dalla sua coinvolgente carovana di artisti di strada, mangiafuoco e giocolieri.

Le attrazioni proseguono nel fine settimana con l’atterraggio della mongolfiera gigante, mentre per il 17 dicembre è in programma il laboratorio natalizio con la possibilità di scrivere e consegnare letterine a Babbo Natale. Infine il 22 dicembre chiusura del programma con la Tombolata contata per tutta la famiglia. Le iniziative di Passignano si concentrano in piazza Garibaldi, piazza Grifi e via Nazionale.