Mondiali di scherma paralimpica: "Svolta per il rilancio della città"

Al via oggi i Mondiali di scherma paralimpica. "Un evento storico per la città, che unisce sport, sociale e turismo in un progetto di rilancio del territorio", è quanto emerso nella sede della Fondazione Carit presentando la manifestazione. "Sono personalmente sicuro - così il vicepresidente della Fondazione, Massimo Valigi (contrattempo dell’ultimo minuto per il presidente Luigi Carlini) - che questi Campionati Mondiali di scherma rappresenteranno un punto di svolta per la città: sia per il significato sportivo dell’evento, sia per il significato sociale e culturale, sia per l’indotto turistico ed economico che svilupperanno sul territorio. Ma quel che più conta è lo spirito nuovo che questo evento deve portare in città: una spinta verso l’alto che Terni non può farsi sfuggire e che non dovrà svanire al termine dell’ultima

gara, ma dovrà restare ad abitare in mezzo a noi". Nel nuovissimo PalaTerni, sede della kermesse iridata, saranno 235 gli atleti in gara, in rappresentanza di 31 Nazioni. "Una bella sfida che ci emoziona e ci mette addosso quella giusta tensione che ci deve essere alla luce dell’importanza che ricopre il Mondiale anche in vista delle Paralimpiadi di Parigi - così Paolo Azzi, presidente di Federscherma – Quando parlo di una Federazione parlo di una comunità, perché senza l’aiuto di chi ha organizzato sul territorio il tutto non sarebbe stato possibile. C’è da dire che il rapporto con Terni, sia come territorio che come società schermistica, è molto stretto e si è radicato negli anni grazie al lavoro del Circolo ternano guidato dai fratelli Alberto e Francesco Tiberi. Il successo della candidatura di questo Mondiale fonda le radici sull’Europeo 2018 che fu giudicato eccellente da tutti i partecipanti"- Presenti l’assessore regionale Paola Agabiti e quello comunale Marco Schenardi, oltre al vescovo Francesco Soddu. Oggi alle 16 lo spettacolo della Cerimonia d’apertura, cui prenderanno parte, tra gli altri, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che dichiarerà ufficialmente aperti i Campionati. Le gare, però, partiranno dal mattino. Alle 9 il via fioretto maschile A e alle 9.30 la sciabola femminile B. Le altre tre competizioni alle 13.30: il fioretto maschile B, la sciabola femminile A e il il fioretto maschile C dove gareggeranno Leonardo Rigo, Marcellino Gioia, Claudio Radicello e William Russ. Attesissima in pedana Bebe Vio, che gareggerà il 7 e l’8.

Ste.Cin.