Mondiali di scherma paralimpica. Oggi in pedana c’è Bebe Vio

TERNI - Oggi ai Mondiali di scherma paralimpica scocca l’ora di Bebe Vio Grandis, che sarà in pedana dalle 9.30 nella gara individuale di fioretto femminile categoria B (finale di questa competizione prevista alle 17.20). Così, alla vigilia della sua prova iridata, la campionessa azzurra ha parlato oggi a Rai Sport: "Sono emozionata e concentrata. Determinata a dare il massimo davanti al pubblico di casa. Sono cresciuta in questa Nazionale, vivo con loro da quando ho 14 anni, non c’è cosa più bella di far parte di questo gruppo, una famiglia. Mi sembra d’aver già fatto 18 gare, sono senza voce per quanto ho tifato per i miei compagni in questi giorni. È bellissimo essere squadra, siamo fratelli tra di noi, Loredana Trigilia è la mia seconda mamma, tutto lo staff crea le medaglie che stanno arrivando in questi giorni con un grande lavoro di team".