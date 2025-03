“Molto dolore per nulla“. Luisa Borini al Secci e agli Avvaloranti

Luisa Borini arriva nei teatri umbri con lo spettacolo lei scritto e intepretato, “Molto dolore per nulla“. Un racconto intimo e autoironico, una narrazione tragicomica sulla crescita e la rinascita personale che va in scena questa sera e domani alle 20.45 al Secci di Terni, nella stagione organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria (prenotazione dei biglietti al Botteghino regionale, allo 075.57542222) e sabato alle 21 al Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve per la stagione di Fontemaggiore (biglietti su www.anyticket.it).

"Molto dolore per nulla è il racconto dei miei troppi amori troppo amati – racconta –, intrecciato a storie di persone che negli anni ho incontrato, ascoltato, conosciuto, consolato. È anche la storia di quando ci si sveglia, di quando si devono aprire gli occhi per salvarsi e ascoltare finalmente il vuoto di cui si ha così terrore, scoprendo di quanta ricchezza è pieno". Lo spettacolo "narra un dolore attraversato, da perdonarsi e persino da ringraziare perché è anche merito suo se si può guardare con un sorriso tenero e divertito a ciò che siamo stati e che siamo".