Moiano, si rifà il look il campo sportivo

CITTA’DELLA PIEVE "In arrivo 91 mila euro per il campo sportivo di Moiano". Il Comune si è aggiudicato un bando per l’impianto sportivo della frazione, finalizzato a rinnovare l’illuminazione del perimetro di gioco e a realizzare un impianto fotovoltaico che lo renderà totalmente autonomo dal punto di vista energetico. Il progetto di Città della Pieve ha ottenuto il massimo contributo destinato ai Comuni che hanno aderito al bando della Regione Umbria per il completamento del Programma annuale per l’impiantistica sportiva 2024, per un costo totale del progetto di 91 mila euro, di cui 75 mila euro a valere sul bilancio regionale, annualità 2024 e 2025, e 16 mila euro di compartecipazione comunale. "I fondi verranno – fanno sapere dal Comune – destinati al campo sportivo di Moiano che vedrà rinnovati tutti i suoi corpi illuminanti e che diventerà, grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici sopra la tribuna e di un impianto di accumulo con apposite batterie, il primo campo energeticamente autonomo del nostro territorio. Tutto ciò grazie a un grande lavoro di gruppo"