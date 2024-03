Modifiche a Umbria Jazz. Lizz Wright all’Arena. Saltano i Tower of Power

Umbria Jazz annuncia alcune modifiche all’edizione 2024 che si terrà a Perugia dal 12 al 21 luglio. A causa della cancellazione del tour dei Tower of Power, cambia il programma dell’Arena Santa Giuliana per la serata del luglio che vedrà sul palco, insieme alla confermata Hiromi, Lizz Wright (nella foto, che torna a UJ dopo l’esordio nel 2005) in precedenza annunciata al teatro Morlacchi il 15 luglio dove invece si esibirà Danilo Rea in piano solo (il 15 luglio alle 17).

L’organizzazione fa sapere che chi ha acquistato il biglietto per il 16 luglio all’Arena può richiedere il rimborso entro il 30 aprile, altrimenti rimane valido per la nuova line up della serata.

I biglietti del concerto di Lizz Wright del 15 luglio saranno interamente rimborsati.

Infine i biglietti per il concerto di Danilo Rea al teatro Morlacchi del 15 luglio, alle 17, sono disponibili da ieri pomeriggio.

Da ricordare che Danilo Rea si esibirà al Morlacchi anche il 19 luglio con “The Fearless Five“, un quintetto che mette insieme energie giovani e creative e la sua enorme esperienza come band leader.