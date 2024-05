Mobilitazione per il Pincio: "Iscritto ai parchi d’Italia"

Mobilitazione per il rilancio del Parco "Regina Margherita", meglio conosciuto come Pincio, il Comitato civico annuncia l’iscrizione del Pincio al censimento dei parchi e giardini d’Italia promosso dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia (APGI). "Si tratta di una banca dati consultabile online rivolta a far conoscere i patrimoni territoriali nazionali presso il grande pubblico - sottolinea il Comitato -. Da oggi anche il nostro parco figura nel relativo portale con una scheda esaustiva che raccoglie dati di natura descrittiva e storica insieme con una suggestiva galleria di immagini. E’ anche questa una tappa, sia pure formale, nella lunga strada verso la ‘rinascita’ del parco, soprattutto se si considera che, insieme con giardini italiani poco conosciuti, il Pincio di Assisi si trova anche in compagnia di nomi del calibro della Reggia di Caserta, del Giardino di Boboli, o del Giardino La Mortella di Ischia". Il lavoro del Comitato Civico ha segnato importanti passaggi, anche delicati, che fanno sembrare ancora di più di stare sulla strada giusta, viene ancora evidenziato da Angelo Vedovelli, portavoce del Comitato. Dopo importanti e urgenti lavori di riqualificazione di questi ultimi due mesi a cura del Comune, vedere il cancello aperto e il parco visitabile e visitato è già il segno tangibile del suo auspicato godimento, tanto a cuore a tutti. Ma l’obiettivo primario è quello di riportare studenti e giovani. E sabato, con inizio alle ore 9, da piazza Santa Chiara, i bambini della Scuola Primaria Sant’Antonio e della Primaria annessa al Convitto Nazionale daranno vita alla manifestazione "I Sensi del Pincio".