Miss Italia entra nel vivo Bastia, vince Rachele Bonci

Entra nel vivo la sfida di Miss Italia. Dopo il casting di giugno a Spoleto, il concorso dedicato alla bellezza ha proposto la prima selezione per l’Umbria, domenica sera a Bastia Umbra, dopo un’assenza di ben 13 anni. La manifestazione, voluta dal sindaco Paola Lungarotti e dalla giunta comunale, si è svolta in Piazza Mazzini, con il pubblico delle grandi occasioni. Le 30 ragazze, su oltre 170 iscritte (un record) hanno sfilato davanti la giuria, svelando, oltre alla bellezza, anche qualità artistiche e personali nella temutissima prova talento. Dopo una prima selezione che le ha viste passare a 10, sono state premiate con una fascia sei concorrenti. Ecco le vincitrici (nella foto): al primo posto, titolo di “Miss Bastia Umbria“, si è piazzata Rachele Bonci, 17 anni di Foligno, secondo posto, “Miss Bellezza Rocchetta“, per Arianna Pizzoni, 17 anni anche lei folignate, terza posizione, “Miss Framesi“, per Sofia Whitbread, 19 anni di Perugia. Quarta classificata è Maddalena Magrini, 20 anni di Passignano sul Trasimeno, quinta Lavinia Suvieri, 18 anni di Assisi e sesta Mariasole Fabiani, 20 anni di Spoleto. La serata è stata presentata da Angelo Rifino e Linda Alessi (Miss Umbria eletta a Foligno nel 2022) con giuria formata da Filiberto Franchi, assessore allo sport, Chiara Fucelli Miss Foligno 2022, Annalisa Bandinelli Miss Eleganza Umbria 1998 e Silvia Partenzi gioielliera.