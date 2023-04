Misericordia impegnata su più fronti tra iniziative di solidarietà e formazione

Intenso lavoro dei volontari della Misericordia di Magione impegnati in più fronti tra iniziative di solidarietà, corsi di formazione e servizi di assistenza in occasione di eventi a partire dalla raccolta di libri con la colletta culturale organizzata alla Coop. "Abbiamo avuto un periodo impegnativo – fa sapere Fabrizio Alunni, presidente della Misericordia di Magione – ma ricco di soddisfazioni. La nostra unità cinofila ha superato brillantemente gli esami che si sono tenuti al campo macerie Anpas di Foligno. Si tratta del conduttore Alessia Malloni che, con la sua "zampa destra" Maya, dal 2015, è operativa per la ricerca dispersi su macerie con la nostra Misericordia. Esami superati con successo anche dai nostri consiglieri Giovanni Negrini, Mefi Mefisto e Enrico Spera. Adesso la nostra Misericordia dispone ufficialmente di formatori nell’ambito della sanità, della protezione civile e della guida sicura".