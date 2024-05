Misericordia di Magione “in trasferta“. I volontari aggiornano le competenze

Giorni di esercitazioni e formazione per i volontari della Misericordia di Magione negli addestramenti tenutisi ad Alessandria in ricordo dell’alluvione ditrent’anni fa. Le unità cinofila e a cavallo hanno invece partecipato alle esercitazioni “Pronti all’emergenza“, con oltre cento volontari provenienti da tutta Italia, che si sono svolte ad Acquasparta. Sono tre i volontari della Misericordia di Magione che con l’Area emergenze delle Misericordie d’italia e i volontari del Piemonte, hanno preso parte al corso di addestramento per l’utilizzo di un nuovo sistema di pompaggio che consente di intervenire anche in situazioni molto complesse, sia in caso di alluvioni che di incendi. Filippo Rigucci, responsabile del settore Protezione civile della Misericordia di Magione, e i volontari Croitoriu Dumitru e Sauro Ragni hanno così potuto acquisire le competenze per poter utilizzare il modulo High Capacity Pumping – Hcp, innovativo sistema scomponibile di idrovore in dotazione al sistema nazionale di protezione civile delle Misericordie d’Italia. Le unità cinofila e a cavallo, in grado di intervenire in luoghi inaccessibili ai mezzi di soccorso e rappresentate da Cristian Bonella, si sono confrontate anche con nuove tecnologie, come radiofonia e droni.