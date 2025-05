Minoranza in trincea sul taglio dei pini

BASTIA UMBRA Mobilitazione della minoranza per i pini: domani alle 9.30 i consiglieri di opposizione danno appuntamento in via San Francesco dove sarà allestito un banchetto informativo relativo alla questione degli alberi che da mesi fanno discutere. "Saremo lì non per salvare i pini, quelli, ormai, li stanno tagliando uno dopo l’altro, ma per salvare un minimo di verità e dignità nel dibattito politico locale" spiegano Moreno Ricci, Stefano Santoni, Francesca Sforna, Giulio Provvidenza, Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa. Nel mirino l’assessore Paolo Ansideri che, sostengono, ha abbandonato la demagogia e si è scontrato con la realtà, mettendo da parte gli slogan ambientalisti e le aspettative dei suoi elettori. "La vicenda è semplice: oggi si procede all’abbattimento degli alberi in via Roma, sulla base di una perizia tecnica che ne certifica l’instabilità e la pericolosità. Nessuno mette in discussione la necessità di intervenire, non possiamo più tollerare la presa in giro subita dai cittadini da parte di chi oggi siede in Giunta – aggiunge la minoranza -. L’assessore Ansideri, in campagna elettorale, si era fatto promotore del comitato ‘Salviamo i pini’, dipingendo una realtà completamente distorta".