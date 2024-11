Ministro in visita al birrificio: "Bisogna aiutare le imprese"

GUALDO TADINO Ospite illustre per il birrificio Flea: Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, è stato accolto nella sede di via Cairoli dal ceo Matteo Minelli, il giovane imprenditore gualdese che guida anche il gruppo Ecosuntek con tutte le aziende “figlie“. Al ministro è stato illustrato il percorso compiuto dall’azienda e la crescita costante, tanto da imporsi come una delle realtà produttive di punta del settore, grazie alle scelte di puntare su qualità e sostenibilità, utilizzando materie prime da filiera corta e con tecniche rispettose delle tradizioni italiane. Birra Flea si è affermata in pochi anni di attività come uno dei principali produttori di birra artigianale in Italia e con un’ampia gamma di prodotti apprezzati a livello nazionale e internazionale. "E’ fondamentale aiutare chi intraprende, dà vita ad imprese come Birra Flea ed Ecosuntek - così il ministro – . Nel panorama globale, le aziende italiane per essere più competitive devono puntare di più sull’internazionalizzazione: il ministero è sempre a disposizione per aiutarle". Matteo Minelli si è detto molto soddisfatto per la visita, definita "un segnale di incoraggiamento per tutto il settore". "Siamo veramente orgogliosi di poter rappresentare il Made in Italy nel settore della birra artigianale e di ricevere il supporto delle istituzioni per proseguire nella nostra missione di eccellenza" ha commentato Minelli.

A.C.