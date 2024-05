Miniolimpiade. Dieci scuole scese in pista

CITTÀ DI CASTELLO – L’impianto della pista di atletica con tanti colori e vivacità ieri in occasione della XIII edizione della Miniolimpiade. La manifestazione, nata nell’ambito del progetto "Crescere in movimento" ha registrato l’adesione delle classi III Primarie di dieci scuole provenienti da Umbria e Toscana ed "è stata l’occasione per i bambini di divertirsi e di entrare in competizione con altre scuole in una giornata di gare su specifiche specialità, sia a livello individuale sia di squadra: corsa veloce e di resistenza, lancio del vortex, salto in lungo, staffetta", si legge in una nota dell’istituto San Francesco di Sales che ha promosso l’evento. Il programma, seguito da una splendida cornice di pubblico, ha avuto inizio con la sfilata delle classi e l’Inno nazionale; poi via alle gare preliminari e finali a cui hanno partecipato anche i genitori che sono stati impegnati in una staffetta.