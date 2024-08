Minacciano e aggrediscono i vicini di casa, due minorenni finiscono nei guai

Castiglione del Lago (Perugia), 26 agosto 2024 – Perseguitano e minacciano i vicini di casa, fino ad arrivare, nello scorso mese di giugno, ad aggredirli. I protagonisti della vicenda sono due ragazzi minorenni ed il fatto è accaduto a Castiglione del Lago.

I carabinieri, a conclusione delle indagini partite dopo la denuncia delle vittime, hanno quindi eseguito un’ordinanza emessa dal tribunale dei minori di Perugia ed hanno condotto entrambi i ragazzi in comunità. I vicini avevano riferito numerosi episodi nei quali erano rimasti vittime dei comportamenti tenuti dai due minori per problematiche di vicinato. Nello specifico, i due minorenni si sarebbero resi responsabili in concorso di ingiurie, minacce anche con coltelli, danneggiamenti e molestie nei confronti dei vicini di casa, configurando così l'ipotesi di reato di atti persecutori. Le violenze sarebbero cominciate nel 2022.

Inoltre, nel mese di giugno, i due minorenni si sarebbero resi autori di lesioni personali aggravate in concorso, avendo, secondo l'accusa, colpito ripetutamente i vicini in varie parti del corpo costringendoli a ricorrere alle cure mediche. Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno permesso di identificare i due presunti responsabili delle condotte e denunciarli.