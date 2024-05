Imputato dà in escandescenze in tribunale e minaccia la parte offesa: arrestato

Perugia, 23 maggio 2024 - Un 55enne, residente a Marsciano e con precedenti di polizia è stato arrestato dai Carabinieri di concerto con il Pubblico Ministero nel corso di un’udienza dibattimentale in Tribunale penale a Perugia.

L’uomo, già sottoposto alle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa, concluso l'interrogatorio si è alzato dal banco dirigendosi verso la parte offesa e con fare minaccioso, ha iniziato ad insultarla, minacciandola.

Due carabinieri, presenti in aula sono immediatamente intervenuti per placare l’uomo, in stato di forte agitazione, allontanandolo.

Il 55enne è stato quindi portato in caserma ed è stato arrestato nella flagranza di reato per la violazione delle misure cautelari cui era sottoposto. E' seguito il processo per direttissima. Al termine dell’udienza di convalida, il giudice, alla luce delle reiterate violazioni ai divieti imposti e ritenendo inidonee le attuali misure cautelari, ha disposto la sostituzione del divieto di avvicinamento alla parte offesa con quella degli arresti domiciliari.