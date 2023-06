Mille euro ai dipendenti in azienda da 10 anni

Mille euro ai dipendenti che sono in azienda da almeno dieci anni. Edotto, impresa folignate leader nel campo della formazione finanziaria, ha premiato i dipendenti con più esperienza in occasione dell’Edotto Partner Meeting 2023. Un modo – fa sapere l’azienda – per valorizzare fedeltà, competenza e affiatamento. In questa occasione, per dieci dipendenti, c’è stata anche la consegna di altrettanti attestati di merito. "Ci tenevamo quest’anno, in occasione del Partner meeting e dei 15 anni di attività, a ringraziare i collaboratori che sono con noi da più di dieci anni. In alcuni casi – spiegano i tre soci e titolari Giacomo Paolo Barnocchi, Emiliano Faranfa e Claudia Pucci - sono con noi dall’inizio, contribuendo alla nascita di Edotto e al suo sviluppo. Siamo partiti in 3 e oggi siamo 62. Di strada ne è stata fatta tanta e gran parte del merito è proprio dei nostri primi collaboratori, che hanno messo tanta passione in questa attività, permettendoci di crescere e attrarre oltre 100 partner. Per noi il welfare aziendale è da sempre una priorità e lo ricerchiamo facendo attenzione al monitoraggio costante del clima aziendale. Crediamo fermamente - e i dati ce lo dimostrano - che questa attenzione corrisponda a una maggior produttività e a un rendimento crescente. Da quando perseguiamo questo obiettivo l’azienda cresce mediamente ogni anno del 20%. Questa è la strada giusta e vogliamo coinvolgere anche tutti i nostri partner in questo percorso virtuoso".