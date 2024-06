CITTÀ DI CASTELLO – Più di mille bambini a lezione da Alice… Inaugurata lo scorso 21 aprile negli spazi della Manica Lunga della Pinacoteca comunale di Città di Castello la mostra "Alice a Bruxelles, le scuole rurali di Montesca e Rovigliano all’Esposizione Universale del 1910" in soli due mesi ha attirato un numero record di visitatori e ha coinvolto oltre mille bambini provenienti da 50 diverse classi di scuole di ogni ordine e grado, offrendo un viaggio affascinante attraverso la storia dell’educazione. Organizzata dalla Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca in collaborazione con il Comitato per le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita della Baronessa Alice Hallgarten, l’esposizione ripercorre le origini delle scuole rivoluzionarie nate dall’iniziativa di Alice e offre una ricostruzione dello stand dedicato alle scuole rurali della Montesca e di Rovigliano.