Mierla, Cenciarini e Conti. Tre in corsa per le regionali

UMBERTIDE - Annalisa Mierla per Fratelli d’Italia, Francesco Cenciarini per la Lega, Giampaolo Conti per il Movimento 5 Stelle. Sono i politici umbertidesi in campo per le prossime elezioni regionali. La vicesindaco Merla schierata a fianco della presidente della Regione Donatella Tesei ne ha dato notizia sui social con un video: "Umbertide – dice – non esprime consiglieri regionali dal 2015 e questo non è possibile. Sono stata abituata a fare le cose concrete e a trovare le soluzioni governando e non un problema per ogni soluzione. Voglio portare freschezza". Anche l’assessore Cenciarini punta sulle cose realizzate: "Ho deciso di mettermi a disposizione. In questi anni ho cercato di creare un modello chiaro di gestione della cosa pubblica, basato su irigore, buon senso e correttezza". L’ex consigliere comunale Giampaolo Conti, dall’opposizione e a fianco della candidata alla presidenza Stefania Proietti, attacca: "l’assoluto deserto lasciato dalla destra in Umbria: trasporti, lavoro, industrializzazione fatta senza logica e soprattutto nessuna visione del futuro, senza politica per i giovani".

Pa.Ip.