“Mia zia Maria Callas“. Allegrini e Meneghini presentano il libro

Nel centenario della nascita di Maria Callas, oggi alle 17, nella Chiesa di Sant’Antonio abate in Corso Bersaglieri a Perugia, viene presentato dall’assessore alla cultura Leonardo Varasano il libro “Mia zia Maria Callas“, scritto a quattro mani dal nipote della celeberrima cantante Angelo Meneghini e dal giornalista-scrittore Sandro Allegrini, edito da Morlacchi Editore. Un dietro le quinte ricco di memorie familiari e con l’occasione i presenti potranno ammirare l’esposizione delle tavole originali del pittore Stefano Chiacchella, appositamente realizzate per il volume (nella foto la copertina). Accompagna l’evento il recital lirico del soprano Elena Antonini su arie celebri interpretate dalla Callas. Al pianoforte, Ettore Chiurulla. Nell’occasione verrà consegnato il Premio alla Cultura Comune di Perugia Accademia del Dónca al maestro Salvatore Silivestro, apprezzato per la sua intensa attività musicale, anche a favore del giovane con l’Agimus. Negli anni scorsi hanno ricevuto il Premio Brunello Cucinelli, Filippo Timi, Enrico Vaime, Gianfranco Rosi, Giuseppe Fioroni e Franco Mezzanotte.