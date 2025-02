Mezzo secolo di trasporto. Acap Sulga festeggia 50 anni: "Noi, al servizio degli umbri"

Mezzo secolo di vita e di trasporto persone per l’A.C.A.P. Autonoleggiatori consorziati artigiani Perugia – Sulga dopo un percorso che l’ha portata a crescere in modo costante e a farne uno degli attori principali sulla scena regionale. Anniversario celebrato alla Valle di Assisi dove l’attuale presidente Paolo Calistroni, figlio del presidente fondatore Ubaldo Calistroni, ha dato risalto all’evento organizzando una mostra fotografica. Presenti la presidente della Regione Stefania Proietti, il sindaco di Perugia Vittoria Ferdinandi, il Rettore dell’Università di Perugia Maurizio Oliviero, l’imprenditore Brunello Cucinelli, sindaci di alcuni comuni umbri, assessori regionali e comunali del settore dei trasporti oltre ai soci attuali ed ex, a dipendenti e conducenti che hanno operato in azienda in questi cinquant’anni. "Grazie a mio padre Ubaldo, titolare di un’impresa di trasporto persone che nel 1973 ebbe l’intuizione di riunire in un unico soggetto più noleggiatori di autobus – ha detto Paolo Calistroni – Infatti, il consorzio A.C.A.P. venne costituito l’anno successivo, il 15 ottobre 1974) con 10 soci che, pur mantenendo un’autonomia individuale, potevano fare squadra e dare risposte migliori alle esigenze del territorio". Oggi l’ ACAP - SULGA offre servizi di trasporto persone in ogni settore di mobilità dalle linee urbane al trasporto scolastico, passando per i servizi di accompagnamento per emodializzati, servizi disabili presso le più importanti strutture umbre, il servizio buxi, prontobus, city tour, teatrobus oltre al noleggio di mezzi Gran Turismo, van e vetture di lusso con conducente e noleggio libero f. "La storia, l’innovazione e l’evoluzione del trasporto persone - è stato evidenziato – guardano al futuro e anche dalla celebrazione sono emerse idee e programmi".