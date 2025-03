Mezzo milione di euro per il welfare culturale

"La cultura e le arti svolgono un ruolo fondamentale per la qualità della vita e il benessere delle comunità", è la consapevolezza con cui la Regione Umbria (nella foto la governatrice Stefania Proietti) ha lanciato un nuovo bando per il sostegno di progetti nel settore del welfare culturale, finanziato attraverso il Pr-Fesr 2021-2027 con una dotazione complessiva di 500 mila euro. L’intervento è finalizzato a sostenere progetti legati alla fruizione e promozione dei musei e dei luoghi della cultura, connessi alle esigenze delle famiglie e delle comunità con presenza di soggetti svantaggiati o in situazione di vulnerabilità, caratterizzati dalla capacità di coinvolgere attivamente i destinatari e di coniugare cultura, arte e inclusione sociale. La Regione spiega che il bando, gestito da Sviluppumbria, sostiene progetti legati alla valorizzazione di musei, istituti e luoghi della cultura, con attenzione particolare verso famiglie e comunità con soggetti svantaggiati.