Mezzo chilo di droga in casa. Arrestato 23enne

Mezzo chilo di cocaina in casa, 38mila euro in contanti. E ancora, materiale per il confezionamento di dosi. Li hanno trovati i carabinieri della compagnia di Perugia a casa di un 23enne di origine albanese, finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato intercettato a Perugia, durante l’attività di controllo del territorio. I militari dell’Arma hanno fermato il 23enne mentre si trovava in auto per sottoporlo a controlli. Erano stati insospettiti dall’auto e dall’andatura delle vettura stessa. Alle richieste di spiegazioni , riferiscono i carabinieri, il giovane avrebbe dato risposte così evasive da apparire fasulle. Per esempio, non avrebbe saputo spiegare esattamente dove fosse diretto ed era apparso particolarmente agitato al momento del controllo. A quel punto, i carabinieri hanno deciso di perquisire il 23enne e controllare anche la vettura. Successivamente le operazioni di ricerca sono state estese anche all’abitazione del ragazzo. Ricerche che, in questo caso, sono andate a buon fine per i carabinieri, che hanno potuto recuperare il mezzo chilo di cocaina e i circa 38.000 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività delittuosa, nonché materiali per il confezionamento della droga. Il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, applicando al 23enne la misura del della custodia cautelare in carcere.