Metrobus, è l’ora dei lavori . A novembre via a tutti i cantieri . E il Verde costa 300mila euro annui

Entro novembre partiranno tutti e dieci i cantieri per realizzare il Metrobus. E la gestione delle nuove aiuole e degli alberi piantati lungo il percorso, costerà alle casse comunali 300mila euro all’anno, ovvero un terzo di quanto già spende Palazzo dei Priori per la manutenzione del Verde in città. Sono due delle novità emerse ieri in Terza commissione, durante la discussione dell’ordine del giorno dell’opposizione che chiedeva di "dare attuazione al progetto del Brt per non rischiare di far perdere i fondi già ottenuti con il Pnrr". La questione è nota e proprio ieri dalle colonne del nostro giornale, la sindaca Vittoria Ferdinandi aveva detto che ‘lascia aperta la possibilità di fermare il progetto, nonostante le penali da 25 milioni’. Ma ieri l’assessore alla Mobilità, Pierluigi Vossi ha fatto alcune precisazioni, non disdegnando critiche all’opera voluta dall’amministrazione di centrodestra. "Il Metrobus è una scelta illogica – ha detto – per i danni che provoca a famiglie, imprese, natura. La sindaca ha detto che se lo fermassimo saremmo degli eroi e ha ragione, ma non saremmo buoni amministratori, perché ci sono vincoli finanziari e norme da rispettare. Se non lo facessimo dovremmo risponderrne. Il progetto è già in attivazione: entro novembre verranno avviati tutti i cantieri (il 21 tocca a San Sisto, ndr). Certo, se guardiamo a quello accaduto a Vestricciano (area per il deposito dei maxi bus allagata) la preoccupazione cresce, nonostante gli interventi previsti per evitare certi accadimenti. In due mesi abbiamo fatto più partecipazione noi con comitati e imprese, che la precedente amministrazione in anni. E alla fine saremo costretti a rispettare vincoli, scadenze e parametri. Ma faremo di tutto per limitare i danni". Dopo l’intervento in apertura di Margherita Scoccia (leader del centrodestra in Comune), che ha illustrato l’ordine del giorno, tanti consiglieri di maggioranza e opposizione hanno preso la parola. E sollecitato, è intervenuto l’assessore David Ghroman, che ha spiegato "come lungo i 13 chilometri del percorso del Metrobus saranno messe a dimora oltre 18mila tra piante, arbusti e siepi. E il costo della manutenzione sarà di 300mila euro all’anno, un terzo del totale di quanto già spendiamo. La convenzione con l’Agenzia forestale, ha un costo di 950mila euro annui. Anche qui cercheremo di fare il possibile per rivedere la questione, ma non so se si potrà intervenire...". L’ordine del giorno è stato respinto con il no della maggioranza. M.N.