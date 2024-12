Metrobus, altri lavori al via. Ospedale: chiude l’ingresso

Da lunedì l’ingresso principale dell’ospedale di Perugia sarà chiuso alle auto, che per entrare nello ’storico’ parcheggio Menghini dovranno fare un’altra strada. E’ la conseguenza deil’avvio dei lavori del Metrobus, che interessano anche l’area del Santa Maria della Misericordia almeno fino alla fine di marzo. Nell’ordinanza comunale viene spiegato che è prevista prima di tutto "la realizzazione del doppio senso di circolazione in via Martiri 28 Marzo e Piazzale Menghini. In pratica l’accesso dalla grande rotatoria (sia per chi arriva dalla Pievaiola, Settevalli o da San Sisto) sarà chiuso e bisognerà scendere verso via Settevalli per poi girare a destra (quella è via Martiri 28 Marzo che sarà a doppio senso) e accedere a piazzale Menghini. Chi invece è diretto gli altri parcheggi, al Pronto soccorso o nella zona della Facoltà (dove ci sono anche i reparti nuovi) potrà accedere dall’ingresso principale.

L’ordinanza prevede la chiusura viabilità in entrata alla rotatoria via Dottori per la provenienza dall’ospedale e contestuale realizzazione di doppio senso presso l’attuale viabilità in uscita dalla rotatoria della stessa via Dottori. Inoltre sarà disposto il senso circolatorio a nord di Piazzale Menghini al termine divia Martiri 28 marzo. Tra i provvedimenti anche la chiusura di 30 metri di strada relativa alla viabilità in direzione dell’Università con deviazione del flusso su piazzale Taramelli.

Ci sono anche alcune alternative per chi arriva dalla Pievaiola-via Corcianese: alla prima rotatoria infatti ci si potrà dirigere verso Casenuove di Ponte Della Pietra e poi a sinistra verso il parcheggio che sta sotto la facoltà universitaria. Tutti provvedimenti, viene scritto nell’ordinanza, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori secondo uno specifico cronoprogramma. Altri cantieri sono già stati avviati in altre zone della città, a cominciare dalla vicina San Sisto, dove è già stato istituito il senso unico a salire nel viale principale del quartiere. I disagi al momento sembrano contenuti, ma si attende l’inizio della prossima settimana, con lo shopping natalizio che dovrebbe decollare e con esso l’aumento del traffico.