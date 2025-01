Metrobus all’ospedale: "Stop alla sosta selvaggia. Call center per i cittadini"

Il cantiere del Metrobus che apre nell’area dell’ospedale, porta con sé la lotta alla sosta selvaggia nei parcheggi del Santa Maria. Una ‘piaga’ incurabile che va avanti da anni e sulla quale ora il Comune tenterà di metterci le mani. L’annuncio ieri da parte dell’assessore alla Mobilità, Pierluigi Vossi, che in un incontro con i sanitari e gli abitanti della zona ha spiegato alcune strategie per ridurre al minimo di disagi. "Ogni settimana il gruppo di lavoro composto dalla Dl, dalla sindaca, da me, dagli uffici tecnici e della comunicazione – ha spiegato Vossi - si incontrano per verificare gli step del cantiere e analizzare le criticità e le difficoltà che i cittadini ci inviano. Grazie a questa modalità di lavoro a questa attenzione che l’ente ha messo in campo per offrire risposte ai cittadini, saremo in grado di monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori del Metrobus. Saranno previste pattuglie della polizia locale per agevolare l’arrivo in ospedale ma non saranno tollerati parcheggi selvaggi sulle rotonde e nelle careggiate. Dai primi giorni di febbraio partirà anche un call center che risponderà a tutte le vostre domande e richieste". "Crediamo sia una importante opera per agevolare l’accesso in ospedale sia per i dipendenti che per la nostra utenza – ha detto il direttore generale del Santa Maria, Giuseppe De Filippis -. Siamo disponibili alla collaborazione attiva raccogliendo le esigenze e osservazioni del personale e fornendo supporto per il tramite dei nostri uffici tecnici." La prima fase del cantieri prevede delle lavorazioni per l’allargamento dell’uscita dal parcheggio Taramelli lato sud a favore dei veicoli di grandi dimensioni. Durante questa fase i mezzi di soccorso potranno dunque accedere al pronto soccorso ed uscire sfruttando la strada attuale che si collega alla rotatoria sopra via Gerardo Dottori. I veicoli privati accederanno sempre dalla rotatoria di via Dottori e potranno eseguire due manovre: o svoltare a destra ed entrare al parcheggio Taramelli oppure svoltare a sinistra in direzione della camera mortuaria e al parcheggio interno. L’uscita, per entrambi i flussi privati, avviene attraversando il parcheggio Menghini. Il braccetto che va dal controllo ingressi del Pronto soccorso all’uscita del parcheggio Taramelli verrà chiuso. Verranno inoltre garantite tutte le manovre necessarie per servire anche l’eliporto.