Messi in salvo due cagnolini intrappolati

CASTIGLIONE DEL LAGO – Sono stati salvati due cagnolini che si erano persi nella tana dell’istrice. A tirarli fuori e scongiurare una brutta fine per i due quattrozampe in località di San Fatucchio sono state le forze dell’ordine che, insieme alla squadra di volontari del distaccamento di Castiglione del Lago dei Vigili del fuoco, sono intervenuti per salvarli. Dopo 24 ore sotto terra Sole e Nerina, questi i nomi delle due bestiole, sono state estratte vive. Un intervento complicato per cui si è reso necessario l’utilizzo di un escavatore mentre tutti ormai facevano il tifo per la salvezza dei due cagnolini. Per fortuna il lieto fine con tanto di foto ricordo in braccio ai pompieri che li hanno riconsegnati ai proprietari. Una soddisfazione non da poco per chi ha operato per salvare la vita ai due cagnolini.