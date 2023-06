’’Mercato delle Gaite’’ Bevagna, tuffo nel passato con un ricco cartellone

Con un colpo di spugna, frutto del lavoro di tanti volontari, Bevagna anche quest’anno ’riavvolge il tempo’ e torna a vestire i panni del ’’Mercato delle Gaite’’. Ieri mattina al Palazzo dei Consoli, la presentazione ufficiale dell’evento in versione 2023. Il palinsesto di questa edizione è stato snocciolato dal podestà delle Gaite, Giuseppe Proietti e dal suo comitato esecutivo, presenti il sindaco Annarita Falsacappa, l’assessore alla cultura Marco Gasparrini, i Consoli delle quattro Gaite e gli artigiani. Illustrati eventi e novità che faranno da cornice alle gare tra le quattro Gaite: San Giorgio, San Giovanni, Santa Maria e San Pietro. Dopo il grande successo del Banchetto Medievale, un favoloso viaggio attraverso la ’’Rotta delle Spezie’’, i popoli delle quattro Gaite hanno ripreso il lavoro e tra pochi giorni saranno pronti ad accogliere tutti nei loro territori. L’apertura della Pace di Fiera avverrà come di consueto nella magnifica Platea Magna, il 14 giugno, dove il Podestà giurerà sugli statuti, dove giungeranno i cortei dei nobili, sfileranno le arti in processione, arriveranno i popoli vocianti e colorati dai territori delle quattro Gaite. I ’Mercenari d’oriente’ intratterranno il pubblico con uno spettacolo di fuoco e la magia della notte concorrerà a creare l’atmosfera carica di attesa ed emozione, quando a Bevagna si annuncerà la Festa Grande. Dal 15 si entrerà nel vivo della manifestazione. Alle gare, la Gastronomica, i Mestieri, il Mercato ed il tiro con l’arco, si aggiungeranno cultura e spettacolo, gioco e competizione, amore e passione. Ogni giorno gli allestimenti suggestivi degli otto Mestieri pronti a mostrare il percorso dell’arte in piena funzione. Molto attesi gli appuntamenti musicali: ’’Avisamento del Gattaio’’, concerto itinerante in quattro tappe, la notte delle Musica Medievale, il laboratorio di canto. E molti i musicisti presenti: Danilo Tamburo, i Musicanti Potestatis, Peppe Frana e Ciro Montanari, Elga Ciancaleoni e Cantoria Mevaniae. Il Campo degli Assoldati vi consentirà di conoscere l’arte della guerra medievale, duelli, assalti, trabucco, tende, armature e fuoco ad illuminare un completo e ricco accampamento medievale lungo le sponde del Clitunno. I ’Giullari del Diavolo’, ’Mefisto e Tilopa’, ’Musici di Lilliput’, ’Pyrovaghi’, ’Circa Teatro’, ’Errabundi Musici’ intratterranno il pubblico di grandi e piccini per le vie e per le piazze di Bevagna. Mentre lo spettacolo ’In verso veritas: motti e facezie all’improvviso’, di Gianluca Foresi, condurrà nella Notte romantica medievale. L’edizione 2023 vedrà anche la realizzazione di due belle mostre, ’Le immagini di un sogno’ sarà allestita nelle Logge del Palazzo dei Consoli ed ’Il segno della vittoria. I Palii del Mercato delle Gaite’ nel Chiostro di San Domenico. E poi ancora itinerari guidati, tverne e punti di ristoro per tutti i gusti.